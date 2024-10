“Sfrattata” l’associazione di volontari, aveva chiesto al Comune di Gioia Tauro il ripristino

«Sconcerto e profonda amarezza». Non usa mezzi termini Cristian Cagliuso, presidente dell'associazione “I volontari di Gioia Tauro”, rispetto alla delibera di giunta comunale n. 141 del 17 ottobre scorso (pubblicata all'albo pretorio il 24 ottobre) con la quale si dispone la restituzione immediata, ai sensi dell’articolo 1809 del codice civile, dell’immobile concesso in comodato gratuito a favore della stessa associazione, nata durante l’amministrazione Alessio e sempre molto attiva con i suoi volontari nel ripristino del decoro urbano.

Molteplici infatti le iniziative messe in campo negli ultimi anni per ripulire non solo le vie cittadine, ma anche la spiaggia da sterpaglie e rifiuti.

«Si fa notare – commenta Cagliuso – che, pur riconoscendo la titolarità dell’immobile in capo all’ente e la legittimità della richiesta di restituzione, tuttavia è necessario affermare che non si sono verificate affatto le problematiche invocate a supporto della revoca delle concessione. L' associazione, di fatto – continua il presidente – non vi ha mai tenuto riunioni di sorta essendo stato, sin da subito, evidente (dall’esterno) che i locali concessi in comodato si trovavano, e a tutt’oggi si trovano, in pessimo stato dovuto alla totale mancanza di manutenzione da anni. Le chiavi di accesso furono consegnate a fine anno 2022».