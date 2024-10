“Strada facendo” non si ferma, la viabilità a Reggio Calabria diventa più sicura

Una buona notizia: prosegue di buona lena il piano straordinario di manutenzione e rifacimento delle strade cittadine ribattezzato – con una vena melodica da Palazzo San Giorgio – “Strada facendo”.

Dopo via Sbarre Inferiori, via Reggio Campi, via Cuzzocrea, via Sant'Anna, via Saccà, piazza Castello, via Filippini, via Ravagnese, Contrada Aretina, via Moscato e via Miniera a Gallina, via Consortile e via Lupardini a Catona, via Casa Savoia, via San Martino e via Quarnaro a Gallico, la via di accesso ai Fortini di Pentimele, il Lungomare di Pellaro, lo svincolo di San Leo e via Mortara, via Polistena, adesso si procede con via San Pietro Argine e Largo Calopinace. Uno snodo assai importante della circolazione cittadina.

«Sappiamo bene – commenta il sindaco Giuseppe Falcomatà – che spesso questi interventi provocano disagi e rallentamenti alla circolazione in città. Stiamo cercando, tuttavia, di fare il meglio possibile, perché si tratta di lavori importanti per la sicurezza delle nostra arterie stradali. In molti casi i lavori riguardano anche i sottoservizi ed i marciapiedi. Insomma, strade nuove in città. Nei prossimi mesi partiranno lavori per un investimento complessivo di 20 milioni di euro, con un piano che interesserà e migliorerà praticamente tutte le zone della città».

Dopo Via Sbarre inferiori, dunque, in queste ore è il turno di Via San Pietro Argine Calopinace, incrocio via Galileo Galilei, importante arteria del traffico cittadino. Sul posto, ieri mattina, si sono recati l’assessore ai Lavori pubblici Franco Costantino, il consigliere comunale delegato alla Manutenzione Franco Barreca, il consigliere Giovanni Latella, il dirigente dei Lavori Pubblici Bruno Doldo.