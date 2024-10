Reggio, Museo del Mare: ultima riunione tecnica con l'impresa prima dell'avvio del cantiere

«Dopo le attività preparatorie di questi mesi, le verifiche belliche ed i rilievi, ci avviciniamo in maniera spedita alla fase di cantierizzazione dell'opera - ha affermato il sindaco - l'impresa Cobar ha dimostrato di avere le idee chiare ed è evidente che si tratta di un interlocutore solido e preciso. Un presupposto davvero importante per avviare un'opera che richiede un'importante capacità operativa in fase di realizzazione».

Il sindaco Falcomatà ha ricevuto i rappresentanti dell'impresa Cobar che si occuperà della realizzazione dell'opera. L’assessore Romeo : « Cantiere al via a novembre con il lotto zero e le opere propedeutiche alla realizzazione dei manufatti. La prossima settimana i sopralluoghi dell'impresa per definire in loco le aree da delimitare per questa prima parte di intervento»

Come chiarito dall’assessore Romeo: «Con il sindaco e con il gruppo di lavoro del Museo del Mare abbiamo ospitato gli ingegneri della Cobar, la ditta che si è aggiudicata l’appalto, con la procedura di Invitalia, per la costruzione di quest’opera che per noi, e per tutta la Regione, rappresenterà un fiore all’occhiello e un volano economico, culturale e sociale per il suo impatto sul territorio. Nel corso dell’incontro sono stati fatti ulteriori passi avanti: il cantiere partirà nel mese di novembre con il lotto zero e le opere propedeutiche alla realizzazione dei manufatti. Il primo passo sarà la creazione delle opere a mare di protezione».

«La riunione è stata molto importante e ringraziamo l’impresa anche per la disponibilità a mettersi subito a lavoro e non aspettiamo altro che vedere finalmente l’area cantierizzata e l’avvio di questa maestosa opera. Il prossimo step – ha concluso l’assessore - è previsto tra circa una settimana quando in città arriveranno i tecnici di Cobar per definire in loco le aree da delimitare per questa prima parte di intervento».