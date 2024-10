Reggio Calabria, inferno in famiglia: aggredisce l'ex davanti ai figli piccoli, arrestato 48enne

Un’aggressione violenta, sotto gli occhi dei figli di appena 7 e 8 anni. È questa la scena drammatica a cui hanno assistito gli agenti di Reggio Calabria nei giorni scorsi, quando un uomo di 48 anni è stato sorpreso ad aggredire brutalmente la sua ex compagna all’interno della sua abitazione.

La donna, terrorizzata, ha chiesto aiuto tramite il Centro Unico di Risposta e la Polizia di Stato è intervenuta con rapidità. Ma non è stato sufficiente a fermare l’uomo, che ha rincorso la ex compagna fino alle scale, afferrandola per il collo e minacciandola di morte, mentre i bambini urlavano disperati, implorando il padre di fermarsi.

Giunta in Questura, la donna ha raccontato l’inferno vissuto: dal 2019, minacce e aggressioni le avevano distrutto la serenità, costringendola a vivere nel terrore. Dopo la denuncia, l’uomo è stato arrestato per atti persecutori e lesioni personali. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere.