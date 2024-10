Taurianova, blitz in un ambulatorio: farmaci scaduti e ricoveri abusivi scoperti in una clinica veterinaria

Controlli a sorpresa dei Carabinieri del Gruppo di Gioia Tauro e dei NAS di Reggio Calabria hanno fatto scattare l'allarme in una clinica veterinaria di Taurianova.

Durante l'ispezione, gli agenti hanno scoperto farmaci scaduti utilizzati nei trattamenti per gli animali, una violazione che ha spinto le autorità ad avviare un'inchiesta a tappeto sulla struttura. Non è tutto: la clinica, priva dell'autorizzazione per ospitare animali per più di 24 ore, era stata trasformata in un luogo di ricovero a lungo termine, mettendo a rischio la sicurezza sanitaria. Veterinari dell'ASL, affiancati dai Carabinieri, hanno trovato i farmaci scaduti accatastati accanto a quelli in uso quotidiano.

Una gestione che, secondo gli investigatori, avrebbe potuto mettere in grave pericolo la salute degli animali ospitati. I Carabinieri hanno sequestrato immediatamente i medicinali non a norma e inviato un’informativa alla Procura della Repubblica di Palmi. Se confermato l'uso di farmaci scaduti, il veterinario responsabile rischia una condanna dai sei mesi ai tre anni di reclusione per gravi violazioni delle norme sanitarie. Nel frattempo, le autorità hanno disposto la sospensione immediata dell’attività della clinica e il blocco dell’entrata e uscita di animali. La situazione resta sotto stretta osservazione, mentre i Carabinieri promettono tolleranza zero nei confronti di eventuali altre strutture non a norma