Furto al Cup dell’ospedale di Gioia Tauro, presi 5mila euro dalla cassaforte

Un furto è stato messo a segno, due notti fa, al Centro unico di prenotazioni (Cup) dell’ospedale di Gioia Tauro. Qualcuno, secondo quanto appreso, avrebbe sottratto dalla cassaforte circa 5mila euro.

Un furto senza nessuno sforzo, pare. L’armadio blindato, infatti, non sarebbe stato forzato, ma aperto con la sua chiave. Un rompicapo per gli investigatori, perché la chiave è in possesso di una sola persona che sarebbe stata fin da subito esclusa dai sospettati.

Secondo quanto si è avuto modo di apprendere nella giornata di ieri, in realtà, si tratterebbe del secondo furto nel giro di trenta giorni e avvenuto nello stesso periodo, vale a dire a fine mese, poco prima di versare gli incassi mensili.

L'armadio blindato, secondo quanto avrebbero riferito gli stessi dipendenti in forza al nosocomio gioiese, prima di essere assegnato al Cup si trovava in un altro ospedale.

Il direttore sanitario, pare, abbia richiesto più volte la sostituzione della cassaforte e l'installazione di telecamere di sorveglianza. Fino ad ora le sue richieste non sono state accolte.

Intanto, dopo la denuncia nella mattinata di ieri sono giunti all’ospedale gli uomini del commissariato di polizia di Gioia Tauro, insieme ai tecnici della Scientifica, che condurranno le indagini.