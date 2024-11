Scoperti fucile, munizioni e droga nascosti in mezzo alla campagna ad Africo e Brancaleone

Nella giornata di ieri, i militari del Gruppo Carabinieri di Locri, insieme allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria, hanno effettuato un massiccio controllo del territorio, concentrandosi in particolare sui comuni di Africo e Brancaleone. Le perquisizioni, che hanno coinvolto oltre 60 uomini dell’Arma, hanno interessato non solo abitazioni private, ma anche fondi agricoli, estesi su terreni sia demaniali che privati.

Nel corso delle operazioni, condotte in aree isolate e difficilmente accessibili, sono stati rinvenuti 18 involucri di cellophane contenenti complessivamente quasi 9 kg di marijuana, una carabina Diana calibro 4,5 mm priva di matricola e circa 60 cartucce per pistola calibro 9. Tutto il materiale era accuratamente nascosto nella fitta vegetazione, in alcuni casi anche in zone di pascolo, allo scopo di eludere i controlli.