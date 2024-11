Reggio nord nel degrado: ennesimo incendio di carcasse d'auto ad Arghillà

Non c’è pace ad Arghillà, il popoloso quartiere a nord di Reggio Calabria. Un nuovo incendio di carcasse d’auto disseminate in zona si è verificato questa mattina, così come documentano le foto pubblicate sui social da Giovanni Votano, referente del Coordinamento di quartiere. Meno di un mese fa la popolazione aveva salutato con soddisfazione l’importante bonifica messa in atto nel pressi del campetto da calcio con decine di carcasse d’auto rimosse.

Vetture che, a loro volta, erano state incendiate un mese prima. Una pulizia straordinaria, effettuata dal Comune e non solo nell’area del campetto, richiesta a gran voce dalla popolazione stanca di vivere in una situazione di inaccettabile degrado. Stamattina, però, l’ennesimo ed inqualificabile episodio di inciviltà, in una soleggiata prima domenica del mese di novembre.