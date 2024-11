Perde il controllo della moto mentre si allena su una pista di motocross di Gioia Tauro, grave un 21enne di Vibo

Un brutto incidente avvenuto ieri mattina a Gioia Tauro sta tenendo in forte apprensione le comunità di Vibo Marina e Briatico, nel Vibonese. Un giovane di 21 anni, M.M., residente nella frazione marina del comune capolugo di provincia (i genitori invece sono originari di Briatico), ieri mattina si stava allenando con la sua moto su una pista di motocross nella zona della Ciambra della cittadina gioiese quando a un certo punto, per cause ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del mezzo. In seguito alla rovinosa caduta l'impatto è stato violento e il giovane è stato trasportato con l'elisoccorso in condizioni gravi al Gom di Reggio Calabria dove è ricoverato in terapia intensiva in seguito a un trauma cranico ed è ancora in condizioni molto gravi.