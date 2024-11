Il rione Ferrovieri di Reggio Calabria cambia volto con i “Pinqua”

Riqualificare i beni dismessi dalle ferrovie e acquisiti al patrimonio comunale di Reggio Calabria per realizzare un mega parco. Il progetto di rigenerazione urbana dei quartieri dell’area Stadio-Ferrovieri ha compiuto un passo avanti. La Giunta ha approvato il primo step della progettazione. Dopo Arghillà, un altro dei progetti Pinqua sulla qualità dell’abitare finanziato dal ministero avvia l’iter amministrativo. Si chiama Regia questo percorso progettuale che il Comune ha approvato. Ok per l'intervento la cui realizzazione rientra nella convenzione stipulata tra il Mims ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e il Comune. Accordo che prevede il completamento delle azioni entro il 31 marzo 2026. Occorre fare presto e per rispettare una tabella di marcia davvero stringata l’Ente si è affidato ad Invitalia che ha aggiudicato la progettazione approvata proprio in questi giorni dall’esecutivo. Un’operazione che prevede interventi per circa 10 milioni finanziati attraverso le risorse del Pnrr.

Come cambierà il volto di questa apre della città? L’intervento mira a trasformare il relitto ferroviario acquisito al patrimonio dell'ente, tra il quartiere Stadio e il rione Ferrovieri-Pescatori, una rigenerazione urbana che abbraccia una superficie di circa 26.500 metri quadrati, attraverso l'introduzione di nuovi servizi residenziali e commerciali e la realizzazione di un parco urbano. Dagli elaborati tecnici si evince, nella vasta zona dismessa, la creazione di tre macroaree distinte (connesse tra tramite percorsi pedonali), con diverse funzioni: area commerciale/piazza; area residenziale; area verde/parco pubblico.

L’area commerciale, posizionata a nord è il fulcro vitale dell'azione di rigenerazione. Situata all’ingresso fronte stadio, l’area servirà a integrare i servizi esistenti nella zona arricchendola. Sono previsti infatti dieci unità commerciali, costituite da un solo piano, per un totale di circa 600 mq, che verranno aggregate in modo da creare uno spazio centrale regolare che costituirà la nuova piazza.