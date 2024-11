Cimitero di Locri, il punto del primo cittadino: resta sospesa la questione delle tariffe

Martedì sera in consiglio comunale nel corso della trattazione del Documento unico di programmazione, il sindaco Giuseppe Fontana ha svolto un excursus sul piano strategico per la città ed ha, inoltre, riferito sulle azioni che l’amministrazione sta mettendo in campo per realizzarlo. Tra le novità richiamate dal sindaco c’è anche l’ottenimento di un finanziamento di circa 170 mila euro per eseguire un progetto sull’area cimiteriale.

Sul cimitero, terreno di scontro politico in più occasioni nei mesi scorsi, il sindaco ha riferito che «dopo l’iniziale esclusione dai fondi, perché Locri era stato erroneamente ritenuto comune moroso, siamo rientrati negli interventi di ampliamento e messa in sicurezza degli impianti cimiteriali che ricadono sui Fondi di sviluppo e coesione della Regione. La scheda che è stata presentata – ha proseguito Fontana – riguarda la riqualificazione delle aree esterne del cimitero comunale e della chiesa annessa. È nostra intenzione predisporre un progetto destinando le risorse a migliorare l’area sud e predisporre un accesso destinato esclusivamente ai i mezzi di cantiere, evitando così il loro accesso dall’ingresso principale. Si intende anche intervenire sui vialetti distinguendo, comunque, questo progetto da quello già in corso con il project financing».