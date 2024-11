Inceneritore di Gioia Tauro, partita la procedura di Via

Più rifiuti lavorati nell’impianto di incenerimento di Gioia Tauro. La società “Ecologia Oggi” che gestisce il sito di contrada Cicerna, ha avviato la procedura per l’assoggettabilità di valutazione di impatto ambientale. L’iter è necessario per consentire una migliore gestione del sito in questa fase temporale di emergenza.

«Nell’ambito della gestione attuale, Arrical (Agenzia rifiuti e risorse idriche Calabria) ha previsto che presso il sito di Gioia Tauro in coerenza con il vigente piano regionale di gestione dei rifiuti approvato nel gennaio 2024, oltre ai rifiuti provenienti dalla Piana di Gioia Tauro, vengano conferiti anche quelli provenienti da altri sotto- ambiti di riferimento (Reggio Calabria, Locride), sopperendo ai fabbisogni di altri territori.