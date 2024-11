Minacce allo chef Trimboli, due gioiosani condannati

Si è concluso con la condanna dei due imputati il processo sulle minacce di morte ricevute dallo chef del ristorane “La Collinetta” Pino Trimboli e dalla sua famiglia, nel quale anche il Goel Gruppo Cooperativo – per il tramite di Goel Bio cooperativa agricola – è stato ammesso come parte civile. Nei giorni scorsi il Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Locri, dott. Andrea Bonato, al termine del processo che si è svolto con il rito abbreviato, ha condannato M.G.S., 59 anni di Gioiosa Jonica, alla pena finale di 1 anno 6 mesi e 20 giorni di reclusione e al pagamento di 800 euro di multa. Il magistrato ha, altresì, condannato P.R.D., 37 anni anche lui residente a Gioiosa Jonica, alla pena finale di 1 anno, 4 mesi e 20 giorni ed euro 400 di multa. A conclusione della requisitoria il pm della Procura di Locri aveva chiesto anni 5 e 6 mesi di reclusione sia per M.G.S., difeso dall’avv. Sebastiano Brancati, sia per P.R.D., difeso dall’avv. Caterina Fuda, che hanno dunque ottenuto un ridimensionamento della richiesta di pena formulata dall’accusa.