Narcos e famiglie di San Luca, condanne per più di 300 anni NOMI

Condanne per oltre tre secoli di carcere sono state inflitte dal gup di Bologna, Andrea Salvatore Romito, all’esito del troncone in abbreviato del processo scaturito dall’operazione antidroga denominata “Aspromonte emiliano”. Il magistrato ha sostanzialmente accolto le richieste formulate dal sostituto procuratore della Procura antimafia di Bologna, Roberto Ceroni, comminando pene per complessivi 338 anni e 10 mesi di reclusione per 35 imputati (per tutti, tranne due, è stata disposta la misura della libertà vigilata per tre anni una volta espiata la pena). Dieci imputati, inoltre, sono stati assolti da alcune delle accuse che venivano loro contestate per non aver commesso il fatto.

Tra le condanne spicca quella a 20 anni di reclusione nei confronti di Giuseppe Romeo (cl. 1986), detto “Maluferru”, ex super latitante arrestato in Spagna nel 2021 e ritenuto dalla Procura emiliana «vertice indiscusso del gruppo» e considerato un «soggetto di rilevantissimo spessore». Al 38enne Romeo, per come rilevato dal suo difensore, avv. Leone Fonte, nel processo è stata esclusa l’aggravante mafiosa contestata dall’accusa, che lo indicava quale asserito esponente della famiglia Romeo di San Luca, come era già avvenuto nel processo “European ’ndrangheta connection – Pollino” che si è concluso in Cassazione con la condanna per Romeo a 10 anni di reclusione per due episodi legati al traffico di droga, aggravanti dall’ingente quantità, ma assolto dall’accusa di far parte di una narcoassociazione.