Reggio Calabria, un bene confiscato alla 'ndrangheta diventa casa per i bisognosi

Un intero stabile, confiscato alla 'ndrangheta nel popoloso quartiere di Pellaro di Reggio Calabria diventerà una struttura di "social housing"; un primo ed assoluto esperimento per la città di una nuova ed innovativa forma di edilizia sociale e popolare. Sono stati consegnati formalmente, alla presenza del consigliere Giovanni Latella in qualità di presidente della quinta Commissione comunale Welfare e Sanità, i lavori per la completa ristrutturazione, rifunzionalizzazione e rigenerazione di un palazzo a 4 piani con annesse ed ampie aree di pertinenza.

«Lo stabile - spiega una nota - verrà riqualificato sia esternamente che internamente ed in particolare: a piano terra verrà ricavata uno spazio condiviso con un’area ludica, uffici, ripostigli e bagni fruibili anche da disabili; dal primo fino all’ultimo piano vi saranno 3 appartamenti per piano tranne che nel quarto in cui, invece, ve ne saranno solo due per la previsione di ampie verande (la superficie è di circa 200 mt quadrati a piano)». Il consigliere Latella, ringraziando il Sindaco Giuseppe Falcomatà, l’assessore Franco Costantino per il settore Lavori Pubblici e Lucia Nucera per il settore Welfare nonchè i tecnici e i dipendenti comunali coinvolti, ha voluto rimarcare l’importanza del sostegno alle persone ed alle famiglie in difficoltà.