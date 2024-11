Infrastrutture a Reggio Calabria, la Gallico-Gambarie sarà aperta il primo dicembre

Quest’anno, a Reggio, Babbo Natale arriva il primo dicembre portando con sé un dono eccezionale per tutti i reggini e non solo. Sarà in questa data, infatti, che verrà inaugurato il terzo lotto della strada a scorrimento veloce Gallico-Gambarie. Una data storica, dunque, anche per tutti coloro che – con un pizzico di cinismo misto a tantissimo pessimismo – pensavano che questa strada che porta in pochi minuti dal livello del mare agli oltre mille metri di quota dell’Aspromonte non sarebbe mai stata ultimata. E, invece, il prossimo primo dicembre – tra venti giorni – ci sarà la cerimonia di inaugurazione di una strada che è destinata a cambiare il destino di una Vallata non solo nella sua quotidianità ma anche in proiezione turistica. Si riducono i tempi di percorrenza e diventa molto più comodo e sicuro raggiungere una montagna incantata.

Nella terra delle incompiute, diventa ovviamente ancora più amplificata la soddisfazione del sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà nel dare l’annuncio dell’imminente apertura: «Siamo riusciti a mettere a punto ogni cosa e dunque il prossimo primo dicembre apriremo al traffico questa grande arteria, che è un’opera di grande ingegneria (sono stati tanti nel corso degli anni gli studenti di Ingegneria che si sono recati sul cantiere per studiare da vicino la costruzione degli imponenti viadotti, ndr.) e apre nuove e grandi prospettive al nostro territorio».