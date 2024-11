Cittanova, rapina a mano armata in una tabaccheria: bottino di 500 euro

Hanno agito con spregiudicatezza gli ignoti malviventi che la sera di sabato scorso intorno alle 18,30 hanno rapinato la tabaccheria di Michele Bovalino, situata sulla trafficata via Nazionale, principale strada di accesso al centro del paese, a poca distanza dalla Villa comunale. Un esercizio commerciale molto conosciuto: nel recente passato, infatti, ha fatto registrare una vincita milionaria al SuperEnalotto.

Ad agire, stando alle indiscrezioni avute, almeno due persone: una è entrata travisata nei locali della tabaccheria puntando un’arma rudimentale all’esercente per assicurarsi che non reagisse e ha fatto razzìa di sigarette e del denaro che al momento si trovava in cassa. Magro il bottino: pare superi di poco i 500 euro. Il complice è rimasto all’esterno dell’esercizio commerciale, a bordo di un’autovettura, pronto ad assicurare la fuga a misfatto compiuto.

Dato l’allarme, sono intervenute le forze dell’ordine che hanno dato il via alle indagini per assicurare alla giustizia i responsabili.

L’accaduto ha destato allarme in città e suscitato la reazione delle forze politiche. Il movimento “Per Cittanova”, con il leader Alessandro Cannatà, il movimento “Spazio civico” guidato da Domenico Bovalino e l’amministrazione comunale con il sindaco Domenico Antico, hanno condannato con distinti comunicati il fatto, esprimendo solidarietà al titolare della tabaccheria e auspicando che le forze dell’ordine facciano in breve tempo piena luce sull’accaduto.