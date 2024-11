Rassegna stampa 12-11-2024 edizioni Calabria

IN EVIDENZA Omicidio del tabaccaio Bruno Ielo a Reggio Calabria, le difese degli imputati chiedono la riapertura del dibattimento Cittanova, rapina a mano armata in una tabaccheria: bottino di 500 euro

Elezioni in Calabria, voti e minacce all’ombra delle 'ndrine: nelle carte del processo lo scontro Creazzo-Neri La droga nel Lametino: fanno scena muta gli indagati nell’operazione “Artemis” 'Ndrangheta e politica a Catanzaro: agli atti del processo “Basso Profilo” i verbali di tre pentiti L’omicidio dell’avvocato Ciriaco a Lamezia: chiesti trent’anni per i presunti killer

alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi

POLITICA

Cosenza città unica, Bevacqua (Pd) mobilita il partito per il “sì”

UNIVERSITA'

Cosenza utilizzo dell’IA: accordo Unical con l'ateneo cinese

CRONACA

Dal palazzo “Scaccomatto” alla transazione con Aurora: ecco le tre sfide per Catanzaro Servizi

Comune di Crotone, debito con la Regione per i rifiuti: oltre l’intesa serve il voto dell’Aula Castrovillari, la Tari del 2017 non sarà pagata per... prescrizione

Conservatorio di Reggio Calabria, nuova sede cercasi. Parla il nuovo presidente Eduardo Lamberti Castronuovo