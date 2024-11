Reggio, Delmastro annuncia: “Palagiustizia pronto in 30 mesi”. Il Pg: speriamo sia la volta buona

«Si può dare un inizio certo dei lavori: a gennaio. Siamo tra fine e inizio anno. Sono 60 milioni di lavori rifinanziati. Abbiamo posto le migliori condizioni perché i 30 mesi possano essere rispettati avendo rifatto completamente il quadro delle necessità, di ciò che manca, di ciò che nel tempo è venuto meno, delle sopravvenienze e delle nuove tecnologie. Un quadro che dia finalmente certezza alla stessa impresa che interviene e per non lasciare più un’opera incompiuta che era una ferita mortale e insanabile all’interno di questa città». Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro oggi a Reggio Calabria per un incontro in merito ai lavori per il completamento del nuovo palazzo di Giustizia. L’incontro si è tenuto all’interno del cantiere dove è stata allestita una sala che ha ospitato le istituzioni interessate dall’opera.

«C'è stato uno sforzo complessivo - ha aggiunto Delmastro - di tutte le istituzioni, a partire dal Comune di Reggio Calabria sino al governo, ed oggi credo possiamo, a ragion veduta, festeggiare per un inizio nuovo rispetto un percorso faticoso, traballante, una ferita architettonica di questa città che era giusto sanare».

«Oggi - ha aggiunto Delmastro - credo che abbiamo perimetrato con certezza il quadro degli interventi nuovi e per sanare il passato. Sono convinto che l’impresa, anche sotto il vigile controllo di tutte le istituzioni, potrà celermente portare a compimento quest’opera. È evidente che è un’opera strategica per il ministero soprattutto in queste terre, soprattutto in questi luoghi, per raccontare che lo Stato non arretra più. Soprattutto sulla giustizia, soprattutto sul contrasto alla criminalità organizzata, lo Stato è presente e si riappropria dei suoi spazi».

Il Pg Dominijanni: l’attualità degli uffici giudiziari non è rosea «Speriamo sia la volta buona. Adesso c'è la seconda firma. Mi augurerei che la prossima sia con la consegna delle chiavi ma vediamo un pò. Devo dire che questo è un piccolo passo ma ancora abbiamo delle cose in crescita per quanto concerne i locali della Procura Generale e spero di parlare con il ministero perché mentre da una parte si cerca di accelerare dall’altra parte si rallenta tantissimo». A dirlo il procuratore generale di Reggio Calabria Gerardo Dominijanni durante l’incontro, al quale ha partecipato il sottosegretario Andrea Delmastro, per annunciare l’inizio dei lavori del nuovo palazzo di Giustizia. «Noi forse pensiamo troppo al futuro - ha aggiunto Dominijanni - non abbiamo presente l’attualità e l’attualità degli uffici giudiziari di Reggio Calabria non è rosea. La Procura Generale è stata sfrattata, e in questo momento siamo precari. Qui ancora siamo alla prima pietra speriamo che non facciano una gara col ponte dello Stretto». E sul cronoprogramma dei lavori che dovranno concludersi tra 2 anni e mezzo, Dominijanni esprime dei dubbi: «Non sono un tecnico ma sono come San Tommaso: se non tocco non ci credo, per cui fra 30 mesi vedremo. Spero di approfondire con il sottosegretario Delmastro le reali esigente del territorio».