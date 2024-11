Abbandono di rifiuti indifferenziati in una proprietà privata, denunciati due operatori ecologici a Bagnara VIDEO

La vicenda ha avuto inizio quando il proprietario dell’area privata ha scoperto una quantità insolita di rifiuti abbandonati sul suo terreno. Dopo la denuncia ai Carabinieri di Bagnara Calabra, i militari hanno avviato le indagini, analizzando i filmati della videosorveglianza. In pochi giorni, l’attività investigativa ha permesso di individuare i due operatori ecologici coinvolti, che sono stati denunciati alla Procura di Reggio Calabria per abbandono di rifiuti. Un reato considerato particolarmente grave, sottolineano le autorità, data la funzione pubblica rivestita dai due, il cui ruolo dovrebbe essere quello di proteggere l’ambiente e promuovere la pulizia urbana.

Dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria arriva un appello alla cittadinanza per una maggiore responsabilità ambientale: abbandonare i rifiuti danneggia gravemente il territorio e rappresenta una minaccia per la salute pubblica e il paesaggio comune. Proteggere l’ambiente è un dovere condiviso, e segnalare episodi sospetti è un passo fondamentale per la tutela del patrimonio naturale e per il benessere della comunità.