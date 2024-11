Giovane armato in cerca di vendetta a Reggio: arrestato insieme a un presunto fornitore d'armi

La gravità dell’episodio ha portato gli investigatori della Squadra Mobile a delineare rapidamente un quadro indiziario che ha convinto la Procura ad autorizzare il fermo immediato del giovane, per evitare che si desse alla fuga. Oltre a questo intervento, la magistratura ha disposto una perquisizione nell’abitazione di un altro uomo, sospettato di fornire armi al diciannovenne. Durante la perquisizione, la polizia ha rinvenuto due pistole, una 9x21 e una calibro .22 con matricola alterata, oltre a diverse munizioni. Il quarantanovenne è stato quindi fermato in via cautelare dalla polizia giudiziaria.

Entrambi i fermi sono stati convalidati dal G.I.P., che ha confermato per i due indagati la custodia in carcere, come richiesto dal Pubblico Ministero. L’inchiesta è ancora in corso, e, come previsto dalla legge, i due uomini devono considerarsi non colpevoli fino a una sentenza definitiva.