Porto di Gioia Tauro, protocollo sulla prevenzione

Sviluppare la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro, avviare massicce campagne di prevenzione e screening e promuovere iniziative condivise a tutela del diritto alla salute: sono i punti cardine del protocollo d’intesa a vantaggio di tutta i lavoratori che operano all’interno dell’area portuale di Gioia Tauro, sottoscritto ieri mattina nei locali della sede dell’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, tra la stessa Authority presieduta dall’ammiraglio Andrea Agostinelli, la Garante della Salute della Regione Calabria, Anna Maria Stanganelli, e i due terminalisti che gestiscono le attività di una delle infrastrutture più importanti del Mediterraneo, ovvero MCT (per quanto riguarda la movimentazione dei containers), rappresentato al tavolo dall’a.d. Antonio Testi, e Automar Spa (per il settore automotive), nella persona della compound manager, Rosy Ficara.

L’accordo tra i partner, i cui obiettivi comuni a lungo termine saranno anche a beneficio dei dipendenti delle imprese ex art. 16 e di tutti gli stakeholders che ruotano attorno alla realtà produttiva calabrese, prevede la volontà di avviare una collaborazione strutturata in merito allo sviluppo di iniziative in materia di salute, sicurezza e prevenzione sul lavoro, anche con l’istituzione di un tavolo tecnico per il coordinamento e lo sviluppo di iniziative congiunte.