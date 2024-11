Taurianova, offesa e aggredita davanti ai figli per anni: trova il coraggio di denunciare il marito e scatta la misura cautelare

Dopo anni di violenze, una donna di Taurianova ha trovato il coraggio di denunciare il marito, un autotrasportatore di 45 anni, ai carabinieri. La donna, temendo per la propria sicurezza e quella dei figli, ha raccontato una storia di offese, minacce e aggressioni frequenti, spesso davanti ai minori.

L'indagine dei Carabinieri di Taurianova ha portato il Tribunale di Palmi a disporre una misura cautelare per l’uomo, accusato di maltrattamenti in famiglia e ritenuto colpevole di aver imposto un controllo coercitivo alla moglie. In attesa del processo, gli è stato vietato di avvicinarsi alla donna e di risiedere a Taurianova.

L'inchiesta è ancora in fase preliminare, e le accuse saranno valutate durante il processo, con possibili sviluppi.