Un disastro la raccolta differenziata dei rifiuti a Gioia Tauro: si parte dall'attuale 4%

Il Comune di Gioia Tauro ci prova. Una svolta, quella sui rifiuti. Ci sarà, o meglio, è in programma l’avvio della raccolta differenziata. Un progetto che la neo amministrazione comunale aveva annunciato durante la campagna elettorale e che sarebbe passato già in giunta e presto dovrebbe finire all’attenzione del Consiglio comunale.

Esiste già un atto di indirizzo per un progetto di differenziata strutturato. Al prossimo Consiglio comunale sarà portato il progetto definitivo, perché la programmazione sull’igiene della sanità pubblica è fondamentale e Giulia Tauro è uno dei pochi comuni della Calabria che è rimasto privo completamente della differenziata.

Si parte da una situazione disastrosa, con un misero 4% di differenziazione della spazzatura e costi esorbitanti per un servizio che “zoppica” vistosamente. Il percorso sarà molto duro perché anche i cittadini dovranno essere educati al nuovo servizio ma bisogna aumentare presto la percentuale di differenziazione della spazzatura. In quanto per legge entro il 2020 i comuni dovevano essere al 65%.