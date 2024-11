Lavori molesti sulla statale 106: i sindaci della Locride contro Anas

I presidenti di AssoComuni Locride e del Comitato dei sindaci della Locride Vincenzo Maesano e Giorgio Imperitura ieri hanno trasmesso (in accordo anche con i diversi primi cittadini del comprensorio, tra i quali quelli di Samo, Paolo Pulitanò e di Locri Giuseppe Fontana) una nota all’Anas in riferimento ai lavori di rifacimento della pavimentazione sulla strada statale 106 e in particolar modo nel tratto ricadente nel Comune di Locri, che stanno causando notevoli disagi agli automobilisti, spesso costretti a stare in coda anche per oltre un’ora e mezza.

«Si tratta di una strada – hanno scritto nella missiva Maesano e Imperitura – che durante le ore mattutine è molto trafficata da pendolari, studenti, lavoratori dipendenti e professionisti. Inoltre, è l’unica via di accesso per raggiungere uffici pubblici e l’ospedale di Locri».

Maesano e Imperitura nell’esprimere il proprio disappunto per la scelta unilaterale della società di effettuare i lavori durante le ore diurne «senza calcolare i disagi creati alle nostre comunità nonché problemi di sicurezza e incolumità pubblica» hanno pertanto invitato l’Anas a proseguire i suddetti lavori nelle ore notturne.

«Abbiamo ricevuto tante lamentele per quanto si sta verificando in questi ultimi giorni - ha affermato il presidente di AssoComuni Locride Vincenzo Maesano – e così con il presidente del Comitato Imperitura e con i diversi sindaci del territorio, tra i quali Paolo Pulitanò e Giuseppe Fontana, è scaturita l’esigenza di sottoporre all’Anas questa problematica, dal momento che quando mi sono interfacciato con il responsabile Anas, mi è stato riferito che dalla direzione aziendale è stato deciso che i lavori devono essere eseguiti di giorno».