Choc a Marina di Gioiosa, invita un gruppo di ragazzi a mantenere un atteggiamento corretto e viene malmenato

Erano stati richiamati a tenere un comportamento più consono. Tanto è bastato a un gruppo di ragazzi per scagliarsi contro un cittadino di Marina di Gioiosa, Natale Bianchi e aggredirlo fisicamente, tanto da procurargli una ferita alla testa che i medici hanno curato con sei punti di sutura.

I fatti risalgono a giovedì scorso, le notizie sono frammentarie ma quel che si sa è che Bianchi avrebbe richiamato un gruppo di ragazzi per un comportamento «non rispettoso di se stessi e degli altri». I destinatari del rimprovero non avrebbero gradito per tutta risposta lo avrebbero aggredito.

Bianchi è un personaggio da sempre impegnato attivamente in politica e nel sociale – solo qualche mese fa ha dato vita all’Osservatorio democratico per Marina di Gioiosa Jonica, con lo scopo di creare un dibattito costruttivo per il bene della cittadina e della sua comunità. E c’è da dire che la comunità si è subito mostrata solidale con la vittima dell’aggressione, e anche l’Amministrazione comunale ha voluto fargli sentire la sua vicinanza.