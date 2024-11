’Ndrangheta e agguati a Gallico di Reggio Calabria, la Dda separa i filoni di indagine

Sono due i capitoli di indagine della stagione di guerra intestina per la scalata al comando della “locale” di ’ndrangheta di Gallico. La Procura antimafia ha deciso di separare le contestazioni collegate alla stagione delle fibrillazioni criminali con la fase delle sparatorie e degli agguati. Una decisione che si ricava dall'avviso conclusione indagini preliminari dell’operazione “Gallicò” firmato dai procuratori aggiunti Walter Ignazitto e Stefano Musolino, e dal sostituto procuratore antimafia Nicola De Caria: sono solamente 21 gli indagati della prima tranche dell’operazione della Procura antimafia che ha colpito una delle presunte componenti mafiose di Reggio nord. Ad oggi sono ventuno gli indagati - i quali avranno venti giorni di tempo a partire dalla notifica dell'atto per «presentare memorie, produrre documenti, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, presentarsi per rilasciare dichiarazioni, chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio» - quindi solamente coloro che secondo le conclusioni di Squadra Mobile della Questura e Carabinieri avrebbero avuto un ruolo, a vario titolo, nell'associazione mafiosa, e nelle scorribande per consumare estorsioni, usura, trafficare armi, intestazione fittizia di beni.