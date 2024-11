L’Alta velocità anche a Gioia Tauro. Pedà: “Non è alternativa a Rosarno”

Giuseppe Pedà, già presidente di Fdc e consigliere regionale, scrive al neo assessore ai Trasporti della Regione Calabria, Gianluca Gallo, chiedendo un intervento su Trenitalia per incrementare le fermate del Frecciarossa a Gioia Tauro; fermate che, a parere di Pedà, non devono essere alternative a quelle di Rosarno, che serve soprattutto l’utenza della fascia ionica, ma devono colmare il disagio dell’utenza di comuni popolosi, come Palmi e Gioia Tauro, oltre a Seminara, Melicuccà e quelli preaspromontani.

«Trenitalia – rammenta Pedà – ha già due treni AV in partenza e due in arrivo, quindi ha sperimentato la valenza della Stazione di Gioia Tauro rinnovata da poco, che, con il bacino di utenza a disposizione, potrebbe incrementare in maniera importante anche la domanda di trasporto ferrato, portando maggiori ricavi per il vettore di Stato».