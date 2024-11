Reggio Calabria, in dieci mesi la sede dei centri per l’impiego ad Archi

La gara è stata aggiudicata. La sede dell’ex facoltà di Giurisprudenza di Archi cambia veste e si appresta ad ospitare gli uffici dei centri per l’impiego. Operazione finanziata attraverso i canali finanziari del Pnrr che ha registrato l’interesse da parte delle imprese; 37 le proposte pervenute per la gara che ha concluso un iter partito nel mese di agosto dello scorso anno. I tempi di realizzazione previsti, secondo il progetto si dovrebbero ultimare in 10 mesi.

Dopo le interlocuzioni e gli accordi con la Regione, il Comune ha messo a segno l’operazione. Lavori per 2 milioni di euro saranno necessari per riqualificare la struttura che è stata saccheggiata e vandalizzata da diversi raid nel corso di questi anni. Il percorso di adattamento con cui garantire locali adeguati ad una realtà che guarda ad un percorso di potenziamento dei servizi e anche del patrimonio umano. L’obiettivo dei lavori è quello di adeguare il corpo di fabbrica. Intanto si provvederà preliminarmente alla pulizia e sanificazione dei locali, riqualificazione dei servizi igienici; potenziamento e revisione degli impianti; sostituzione degli infissi. Per adeguare la struttura alle esigenze di una realtà che dovrà accogliere il pubblico e garantire locali comodi e dignitosi al personale, si dovrà provvedere ad una nuova divisione dei locali attraverso una “rifunzionalizzazione” degli spazi da destinare a front e back office, archivi, sale ristoro servizi igienici e uffici.