Spaccio di droga nel rione Sbarre di Reggio Calabria, condannati diciassette imputati I NOMI

Condanne confermate per la gang della droga guidata da Luigi Chillino e sconti di pena (sostanziali) per il riconoscimento della movimentazione ridotta delle operazioni di spaccio di stupefacenti per il gruppo che, secondo l'impianto accusatorio, faceva capo ad Antonio Sarica.

Queste erano state le richieste formulate, lo scorso luglio, dalla procura generale e nella giornata di ieri quelle richieste sono state accolte dalla Corte d’assise d’appello che ha emesso la sentenza del processo su un traffico di droga nel quartiere Sbarre. Una sentenza che ha visto una sola assoluzione, quella di Demetrio Foti (difeso dall’avvocato Albina Nucera) e 17 condanne: Anas Amrani pena ridetermina in 4 anni e quattro mesi, Anour Azzazi conferma la sentenza di primo grado a 20 anni, Viktoriya Balatsyr 4 mesi, Giuseppe Chillino 18 anni, Luigi Chillino confermati 20 anni, Andrea Foti 17 anni e dieci mesi, Gabriele Foti 19 anni, Stefano Foti 7 anni e sei mesi, Antonino Frosinone 5 anni e otto mesi, Vincenzo Gallo 8 anni e sei mesi, Carmelo Gatto 9 anni e due mesi, Alessandro Larocca 3 anni e quattro mesi, Gianluca Mirisciotti 8 anni, Silvio Giuseppe Francesco Morabito 2 anni e otto mesi, Antonio Sarica 3 anni e quattro mesi, Imaddin Sellak 8 anni e dieci mesi, Giuseppe Ursida Macrì 6 mesi.