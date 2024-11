Più “intelligente” e smart, così Reggio Calabria punta a reinventarsi

Digital Twin, big data, IA: Reggio può davvero diventare “intelligente”? Il programma è certamente ambizioso, ma con il Masterplan “Reggio Calabria città ecosistemica, del benessere e della salute” l’amministrazione Falcomatà certifica di crederci davvero. Proprio su “conoscenza” e “intelligenza” è stato declinato l’ultimo dei quattro incontri tematici voluti dal Comune nel primo ciclo di condivisione del percorso verso la visione e la realizzazione del Masterplan cittadino. I vari focus su Digital Twin, Spazi-pilota, Mappa dei talenti e Comunità educanti, all’Urban Center del Cedir, sono stati in assoluto tra i più partecipati «registrando – annotano con soddisfazione da Palazzo San Giorgio – la presenza di molte associazioni, comitati di quartiere, rappresentanti dell’Università, della Sovrintendenza archivistica, dell’Istituto nazionale di urbanistica o di singoli cittadini e professionisti».

Presente in sala anche l’assessore regionale all’Urbanistica, Maria Stefania Caracciolo, intervenuta per complimentarsi, da cittadina oltre che per il suo ruolo istituzionale, per il lavoro svolto dal settore del Comune di Reggio che ha attuato una metodologia programmatica per la condivisione democratica delle scelte oltre che per l’approccio alle problematiche affrontate. Un metodo che, secondo Caracciolo, accomuna Regione e Comune negli stessi ambiti di intervento.