Klaus Davi: "Mi ricandido a sindaco di San Luca"

«Non appena terminerà il periodo di commissariamento, dovuto alla mancanza di liste e di candidati alle ultime elezioni, darò vita a una lista per ricandidarmi a sindaco di San Luca» ha annunciato Klaus Davi che, è scritto in una nota, «nelle prossime ore sarà nel comune dell’Aspromonte finito in questi giorni nelle cronache nazionali per la scomparsa di Antonio Strangio, sparito da oltre una settimana senza lasciare tracce».

«Lo Stato in Calabria - ha proseguito Davi - ha sbagliato tutto quello che poteva sbagliare, trattando una terra meravigliosa come nemica. Accanendosi contro i piccoli comuni della Calabria inchiodati dal brand 'ndrangheta e guardandosi bene dallo sciogliere i comuni del Nord: la città italiana più omertosa, la più infiltrata dalla 'ndrangheta è Milano. Sono infiltrate le curve dei tifosi di Milan e Inter. Sono infiltrate le società della sicurezza. Sono perfino infiltrati i mercati comunali. Intere zone della città sono subappaltate alle mafie più variegate ma lo Stato invece di prendere provvedimenti pensa più a tutelare una "narrazione"».