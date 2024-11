Rassegna stampa 27-11-2024 edizioni Calabria

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizioni calabresi, a cura di Salvatore De Maria. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi

CALABRIA

Fuga dei pazienti dalla Calabria al Nord e costi alti: un “argine” nella legge di Bilancio

Guardie mediche al collasso, numeri impietosi in provincia di Catanzaro

Ospedale di Lamezia, l’emodinamica è pronta ma l’apertura è sempre più lontana

L’Asp di Cosenza prepara il suo piano regolatore

IN EVIDENZA

Inchiesta Grecale, quartieri di Crotone fortini dello spaccio

Le dinamiche della cosca Libri di Reggio Calabria ricostruite dal pentito Filocamo

Villaggio Campisi di Crotone, i due costruttori a processo per abusivismo

Prefettura di Vibo Valentia, l’esperta Colosimo dopo il “terremoto” Grieco

Tele sequestrate, chiude in anticipo la mostra all’Accademia delle Belle arti di Reggio Calabria