Mobilità e turismo per unire lo Stretto di Messina con il progetto “Ride on strait”

Tutto pronto per i quattro appuntamenti tematici di animazione territoriale e condivisione dei risultati di “Ride On Strait”. Si tratta del progetto nato per realizzare una piattaforma in grado di applicare e promuovere un nuovo modello integrato di mobilità e turismo nell’area dello Stretto e frutto della sinergia tra le Camere di commercio di Messina e Reggio Calabria, con la collaborazione della Città metropolitana di Messina.

Si apre così la fase di consultazione della Camera di commercio di Reggio Calabria, volta a definire e attuare itinerari tematici destinati a potenziare l’attrattività turistica della zona, con particolare attenzione al versante calabrese.

«Il territorio che si affaccia sullo Stretto di Messina - scrive il il presidente della Camera di commercio di Reggio Ninni Tramontana - è un luogo che ci piace definire unico al mondo, dove si intrecciano natura e cultura millenaria. Rappresenta il centro del Mediterraneo, crocevia di popoli e saperi ancora oggi custoditi nelle nostre tradizioni. Il progetto Ride on Strait, che abbiamo voluto costruire insieme alla Camera di commercio di Messina e che è stato sposato anche dalla Città metropolitana del capoluogo siculo, rappresenta un'opportunità nuova e moderna per fare conoscere proprio questo territorio, evidenziando in appositi itinerari le tante risorse e le tematiche che più di altre oggi incuriosiscono il turista, con attenzione alla mobilità che di fatto rendono questi itinerari fruibili».

«Raccontare il territorio anche in chiave di fruibilità turistica oggi è ancora più importante - continua Tramontana -anche in ragione dei tanti collegamenti aerei che consentono ormai di raggiungere Reggio Calabria da differenti località nazionali ed europee. In tal senso l'aeroporto di Reggio, opportunamente integrato con gli altri mezzi di trasporto, diventa sempre più aeroporto per tutta l'area dello Stretto».