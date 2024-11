Tragedia a Bologna, 64enne di Siderno muore dopo esser stato investito da un camion di rifiuti

Un incidente mortale è avvenuto attorno alle 11.30 a Bologna, in zona Savena. A quanto si apprende un ciclista di 64 anni, il calabrese Antonio Cavallaro (originario di Siderno ma residente a Bologna) è stato investito da un camion della raccolta rifiuti di Hera. L'investimento è avvenuto in via Toscana angolo Foscherara. Sul posto, oltre ai soccorsi, è intervenuta la polizia locale, con quattro pattuglie, per eseguire i rilievi e ricostruire la dinamica dell'incidente. Il gruppo Hera esprime "il più profondo cordoglio per la famiglia della persona deceduta e sta collaborando con le autorità per ricostruire l'esatta dinamica di questa tragedia".

L'associazione 'Salvaiciclisti-Bologna' chiama alla mobilitazione e invita i cittadini a radunarsi sul posto "con luci e campanelli". La manifestazione per dire #Bastamortiinstrada.