Guardia medica di Bagnara Calabra chiusa, i residenti: ci siamo arresi

«Ci siamo arresi – riferiscono i residenti – davanti al silenzio dell’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria che ogni fine settimana comunica che la postazione di guardia medica resta chiusa per carenza di medici. Più volte abbiamo sollecitato le autorità preposte a trovare una soluzione, mai nessuno ha risposto».

La soluzione per i dirigenti dell’Asp reggina non tarda ad arrivare, e dall’Azienda consigliano a chi necessita di cure di rivolgersi alla postazione di Scilla, che dista circa dieci chilometri.

Nelle scorse settimane anche la Pro loco cittadina ha scritto al Governatore Roberto Occhiuto chiedendo un suo intervento. «Non abbiamo ricevuto nessun riscontro – riferisce Bruno Ienco, presidente del sodalizio – anzi notiamo che la situazione rimane invariata lasciando la popolazione priva di assistenza medica. Non saremo in grado di gestire un’emergenza. Tutto questo ci rammarica nonostante le nostre continue sollecitazioni».

Se da una parte l’Azienda sanitaria provinciale ha attivato due volte a settimana il centro prelievi nei locali del poliambulatorio, dall’altra non riesce a coprire i turni prefestivi e festivi della postazione di guardia medica, gettando nello sgomento l’intera comunità.

Lo scorso mese di settembre alla presenza della dirigente Asp di Reggio Calabria, Lucia di Furia, è stata inaugurata al poliambulatorio la Centrale Operativa Territoriale per garantire e coordinare la presa in carico da parte dell’Azienda sanitaria dei pazienti fragili, intercettando i bisogni di cure o di assistenza. Il potenziamento dei servizi sanitari passa anche attraverso la continuità della guardia medica, indispensabile per una cittadina come Bagnara Calabra che dista circa trenta chilometri dal Gom di Reggio Calabria.