Cristina Pugliese, la 27enne di Marina di Gioiosa Ionica trovata impiccata a Verona: indagato il compagno

Gli investigatori hanno già sentito alcune persone informate dei fatti. Negli sviluppi degli accertamenti sarebbero emerse alcune incongruenze rispetto alla prima ricostruzione dei fatti, che - dopo il riserbo delle prime 36 ore - hanno indotto gli investigatori a non procedere solo sulla pista di un gesto estremo, ma valutando tutte le ipotesi, fino a quella dell’omicidio volontario. Il compagno, al momento, è indagato in stato di libertà. In una nota, il Procuratore capo Raffaele Tito ha precisato che «in considerazione di quanto acclarato dai preliminari accertamenti, dovendosi procedere a più approfondite indagini di tipo tecnico-scientifico, è stata disposta l’autopsia, e al fine di consentire al compagno della donna deceduta di poter esercitare tutte le garanzie di legge il medesimo è stato iscritto sul registro degli indagati per il delitto di omicidio volontario».