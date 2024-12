Nuovo sopralluogo dei carabinieri nella casa di Caldiero (Verona) dove è stata trovata impiccata Cristina Pugliese, 27enne originaria di Marina di Gioiosa Ionica

Nuovo sopralluogo, stamani, da parte dei Carabinieri nell’appartamento di Caldiero (Verona) dove domenica scorsa è stato trovato il corpo senza vita di Maria Cristina Pugliese (la 27enne originaria di Marina di Gioiosa Ionica) trovata impiccata con il tubo flessibile della doccia, ma su cui è stato aperto un fascicolo per omicidio.

I militari del Reparto Investigazioni Scientifiche hanno esaminato non solo il bagno, ma anche l’intero appartamento dove la donna conviveva da qualche mese con un 40enne, che al momento è indagato in stato di libertà per omicidio volontario. L'appartamento è sotto sequestro. Era stato l’uomo ad allertare i soccorsi e le forze dell’ordine, dicendo di avere trovato il cadavere della compagna, e che si sarebbe tolta la vita. In precedenza aveva chiesto informazioni a conoscenti, anche nel bar dove la donna lavorava saltuariamente, affermando che la compagna risultava irreperibile e non rispondeva al telefono.