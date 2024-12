Restare a Reggio? L’Università ci crede: oltre 3.500 studenti all'Open Day della Mediterranea

Un’invasione di giovani studenti delle scuole superiori alla cittadella universitaria della Mediterranea ha colorato e animato l’edizione 2024 dell’Open Day di Ateneo, promosso ed organizzato per promuovere l’offerta formativa e i servizi ai futuri iscritti. L’evento, coordinato dalla prorettrice Rossella Marzullo, delegata all’orientamento, ma con il contributo di tutti i settori accademici, ha coinvolto l’intera comunità dell’Università Mediterranea. Una intera giornata, ieri, nel corso della quale oltre 3.500 studenti delle scuole secondarie di secondo grado, provenienti anche dalle altre province calabresi, hanno avuto modo di conoscere ed approfondire l’intera offerta dei corsi di studio accademici.

Partendo dall’accoglienza, in tema natalizio, i giovanissimi studenti hanno avuto modo di conoscere, in maniera più “leggera”, secondo le indicazioni del rettore, Giuseppe Zimbalatti, le potenzialità della Mediterranea, con lezioni interattive, laboratori di didattica innovativa, workshop, seminari tematici e incontri di orientamento trasversale e motivazionale. Non sono mancati momenti di intrattenimento musicale, grazie a band esibitesi dal vivo, la performance del violinista elettrico Andrea Casta e ai mezzi itineranti di Radio Touring104. L’Open Day ha proposto la vita universitaria, con l’interattività tipica delle aule didattiche, ed al contempo ha presentato i servizi agli studenti, senza tralasciare le attività culturali, sportive e di intrattenimento che l’Ateneo offre. C’è stato spazio anche per la moda, con una sfilata realizzata interamente dagli studenti, con abiti creati dal corso di studi in economica del fashion&brand.