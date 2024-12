Locri, la lettera di tutti gli studenti al docente aggredito da un genitore

L’episodio dell’aggressione al prof. Claudio Romeo non è passato senza ripercussioni sullo stato emotivo degli studenti del Polo Liceale “Zaleuco - Oliveti - Panetta - Zanotti”, guidato dalla dirigente Carmela Rita Serafino, che hanno deciso di scrivere una lettera di solidarietà e vicinanza al docente, dichiarando disprezzo per la violenza a favore di un dialogo costruttivo.

«I rappresentati d’istituto e l’intero comitato studentesco, – scrivono – in nome di tutti gli studenti frequentanti il Polo liceale “Zaleuco - Oliveti - Panetta - Zanotti Bianco”, esprimono solidarietà e vicinanza al professor Claudio Romeo che giovedì 28 novembre, nei locali della sede centrale dell’istituto, ha subito una vile aggressione da parte di un genitore. Quanto accaduto ha lasciato nell’intera comunità scolastica e, soprattutto in noi ragazzi, dolore e sconcerto, perché riteniamo che solo attraverso il dialogo e il confronto si possano gettare le basi per la formazione di giovani maturi e responsabili. Dove non si accetta ciò si generano solo violenza e arroganza».