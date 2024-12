Reggio, inchiesta “Ducale”: accolti i ricorsi di Barillà e Giustra

Inchiesta “Ducale”: la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso proposto da Daniel Barillà, difeso dall'avvocato Marco Gemelli, e di Martina Giustra, difesa dall'avvocato Giuseppe Nardo, disponendo l’annullamento dell’ordinanza del Tdl di Reggio Calabria in merito all'esistenza del dritto di corruzione che avrebbero commesso in occasione delle elezioni Comunali del 2020. L difesa di Daniel Barillà, con un ricorso articolato ha contestato <la sussistenza del rapporto sinallagmatico tra le presunte utilità lavorative conseguite da Martina Giustra e le sue sorelle e i presunti atti contrari ai doveri di ufficio presuntivamente commessi per mezzo di brogli elettorali per favorire i politici sponsorizzati da Barillà>.

Annullata quindi l’ordinanza cautelare con nuovo rinvio al Tdl di Reggio Calabria per un nuovo esame.

L’avvocato Marco Gemelli ha espresso <grande soddisfazione per la decisione adottata dalla Corte suprema di Cassazione che ridimensiona ancora una volta in modo assoluto la posizione del dottore Daniel Barillà il quale, secondo il Gip ed il Tdl da ultimo, non risulta ad oggi collegato a nessuna consorteria criminale nè tantomeno abbia stipulato patti politico-mafiosi per come contestato dalla Procura>. Firmato Francesco Tiziano