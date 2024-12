Uomo attaccato da un rottweiler a Palmi, ora è ricoverato in ospedale e rischia di perdere il braccio

Un uomo di 58 anni è stato attaccato da un rottweiler mentre pescava tranquillamente. L'incidente è avvenuto questa mattina presso la Tonnara di Palmi, nella zona denominata "angolo verde".

Secondo quanto riportato da un parente dell'uomo, il cane sarebbe sfuggito al controllo della proprietaria, che non è riuscita a trattenerlo. L'animale avrebbe poi aggredito il braccio del pescatore, che ha cercato disperatamente di difendersi. Ne è seguita una lotta durata interminabili momenti, fino a quando l'uomo si è gettato in acqua nel tentativo di far mollare la presa al cane. Subito dopo, è stato trasportato in ospedale, prima a Gioia Tauro e poi al Gom di Reggio Calabria.

Attualmente, il cinquantottenne è ricoverato nel reparto di chirurgia dell’ospedale reggino. È stato sottoposto a un intervento chirurgico di sei ore per ricostruire il braccio, gravemente lesionato fino all'osso. Si teme che l'uomo, di professione muratore, possa perdere l’arto.