Palmi, 45enne va a passeggio con il proprio cane e viene assalito da un pitbull. L'uomo ha riportato ferite gravi

Un fine anno da incubo quello vissuto da un uomo di Palmi aggredito mentre stava portando a passeggio il proprio cane da un pitbull incustodito e senza museruola. Il fatto, che ha rischiato di trasformarsi in tragedia, è avvenuto in località Ciambra di Palmi, zona periferica di campagna vicina al litorale palmese, mentre il quarantacinquenne era intento a fare una passeggiata assieme al suo cane in terreni di sua proprietà. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo, improvvisamente, sarebbe stato aggredito assieme al suo cane da un pitbull che si è avventato sui due con una ferocia inaudita attaccando sia l’uomo che l’animale. Un’aggressione che pare essere durata una ventina di minuti, una infinità di tempo, nel corso del quale l’uomo ha tentato di difendersi in ogni modo per salvarsi la vita e salvare quella del proprio cane.

Purtroppo, la brutale aggressione è durata parecchio e l’uomo ha riportato parecchie ferite in varie parti del corpo alcune delle quali anche di grave entità: dal viso alle mani, con morsi potenti e laceranti che hanno richiesto immediate cure ospedaliere e diverse ore per ricucire il tutto. La prognosi è di trenta giorni mentre il cane dell’uomo, anch’egli aggredito, versa in condizioni critiche.