Nuove verifiche dopo le chiusure: tre scuole di Reggio Calabria rischiano la demolizione

Nove plessi chiusi e indagini ancora in corso. L’operazione “Scuole belle e sicure” continua con l’obiettivo di verificare le condizioni di staticità degli immobili che ospitano gli istituti. Quanti di queste nove strutture potranno essere di nuovo fruibili al prossimo suono della campanella? L’assessore ai Lavori pubblici Franco Costantino indica i parametri con cui il Comune sta procedendo in una “coraggiosa” operazione di verifica partita attraverso le risorse dei Patti per il Sud. «Sugli edifici che presentavano alcune caratteristiche tecniche abbiamo chiesto degli approfondimenti per avere un quadro chiaro e capire come intervenire per restituire un immobile sicuro alla fruizione. Tre gli immobili su cui in questa fase abbiamo promosso nuove indagini: si tratta del plesso della Dante Alighieri di Catona, della Pythagoras di Ravagnese della Galluppi del Viale Calabria». Strutture su cui si valutano diverse ipotesi.