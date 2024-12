Polistena, il Day Hospital oncologico al “S. Maria degli Ungheresi”

«Ottime notizie per Polistena: l’Asp reggina assume l’impegno per il nuovo Day Hospital oncologico nell’ospedale Santa Maria degli Ungheresi come ho sempre ritenuto necessario. Il sopralluogo della direttrice generale Di Furia di pochi giorni fa lo conferma».

A sostenerlo, da Polistena, è l’ex senatore Giuseppe Auddino, coordinatore provinciale del M5S, il quale aggiunge: «Anche l’Emodinamica a Polistena dovrà essere una realtà, ci sono i presupposti. Continuerò a seguirne l’iter affinché Locri e Polistena siano parte di un progetto ampio e razionale per le esigenze sanitarie del nostro territorio sia in campo oncologico che per l’emodinamica».

L’ex senatore ricorda anche: «Fin dal 2020, quando iniziai ad occuparmi del Nole insieme all’associazione Angela Serra, l’oncologia di Polistena è parte di un disegno più ampio che insieme a Locri dovrà costituire una rete di prestazioni funzionale, efficiente e moderna. Il sopralluogo della DG dell’Asp reggina conferma la bontà delle mie scelte: da anni ritengo sia necessaria l’attivazione del Day Hospital oncologico a Polistena nell’ambito della rete oncologica del territorio».