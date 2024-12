Il giornalismo calabrese piange il 53enne docente palmese Luigi Carbone, travolto e ucciso da un'auto a Verona

Un fulmine a ciel sereno. Ieri pomeriggio il vicepreside dell'Istituto Marconi di Verona, il 53enne palmese Luigi Carbone, è stato travolto e ucciso mentre stava camminando in via Bonifadio (in zona Borgo Venezia). A travolgerlo un'auto condotta da un 86enne che non si sarebbe accorto di quanto accaduto, come testimonia il fatto che sia stato avvertito da un altro automobilista.

Luigi Carbone, per anni, ha lavorato nelle redazioni cosentine di Gazzetta del Sud, prima di dedicarsi solo ed esclusivamente, con grande passione, all'insegnamento, che lo aveva portato lontano dalla sua Calabria fino in Veneto. La sua ironia e il suo amore per la professione erano secondi solo a quello che nutriva per la famiglia e per la sua terra natia. Quella Palmi che, tra aneddoti nostalgici e sorrisi, raccontava a chiunque ne incrociasse lo sguardo. Soprattutto ai suoi studenti e ai suoi colleghi con i quali instaurava rapporti umani prima che professionali.