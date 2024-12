Melicucco, giovani e carabinieri uniti nella magia del Natale

Durante l’incontro, i Carabinieri hanno condiviso con i giovani preziosi consigli su come vivere in sicurezza, promuovendo il rispetto delle regole e la cultura della legalità. Questi momenti di dialogo hanno rafforzato il legame di fiducia tra l’Arma e la comunità giovanile, sottolineando l’importanza della collaborazione e del rispetto reciproco.

In occasione della festa di San Nicola, Patrono di Melicucco, circa 30 giovani di età compresa tra i 10 e i 19 anni hanno vissuto una giornata speciale presso la Stazione dei Carabinieri del paese, per un caloroso scambio di auguri natalizi.

La giornata, organizzata in concomitanza con una ricorrenza di grande significato per Melicucco, ha rappresentato un’esperienza unica, in grado di unire tradizione, solidarietà e senso civico. Ancora una volta, l’Arma dei Carabinieri ha dimostrato il suo impegno nel costruire relazioni solide con i cittadini, soprattutto con le nuove generazioni, confermandosi un punto di riferimento fondamentale per la comunità.