Psichiatria, a Reggio Calabria arriva l’accordo che sblocca i ricoveri

Dopo anni di mobilitazioni, denunce e trattative, USB e CooLaP annunciano con soddisfazione una svolta attesa da tanto troppo tempo. «È stata finalmente raggiunta un’intesa con la Struttura Commissariale della Sanità in Calabria e l’Azienda sanitaria provinciale che garantirà il futuro delle strutture psichiatriche reggine. Questo accordo segna un punto di svolta nella gestione della salute mentale sul nostro territorio e rappresenta una vittoria per pazienti, famiglie e lavoratori che da anni subiscono le conseguenze di scelte inadeguate e ritardi istituzionali» dicono i rappresentanti delle due sigle impegnate da anni nell’affermazione dei diritti dei pazienti e degli operatori impegnati nel servizio.

«Grazie al piano concordato, sarà possibile superare l’assurdo blocco dei ricoveri e contrastare l’intollerabile fenomeno della mobilità passiva, che ha costretto centinaia di pazienti a cercare cure fuori provincia e regione. L’intesa prevede un piano biennale che include l’autorizzazione e l’accreditamento delle strutture storiche a rischio chiusura, e viene ribadito l’impegno per rafforzare la rete territoriale psichiatrica, migliorando l’accesso ai servizi diurni e domiciliari».