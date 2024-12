Rifiuti, a Reggio Calabria la rivoluzione nel 2025

L’obiettivo è ambizioso. Raggiungere il 65% di raccolta differenziata entro 18 mesi. Il piano di Ecologia oggi per potenziare il servizio di raccolta dei rifiuti è ai nastri di partenza. Una sorta di rivoluzione (i dati di oggi non vanno oltre il 40%) che per funzionare ha bisogno della collaborazione di tutti, ciascuno per il proprio ruolo. E l'atmosfera che ieri si registrava a Palazzo San Giorgio era quella di una rinnovata sinergia Comune e società di gestione del servizio guardano allo stesso obiettivo: una città pulita, ordinata, green. Quindi superate le frizioni iniziali con la società (che hanno portato anche a delle contestazioni) si opera con impegno su tutti i fronti. La società ribadisce l’amministratore unico di Ecologia Oggi Alessio Guarascio, «da aprile ha molto investito, abbiamo individuato la sede ad Arghillà, che è stata riqualificata, abbiamo acquistato 165 automezzi di ultima generazioni, abbiamo una pianta organica di 360 lavoratori, 10 in più rispetto a quello che era previsto nel capitolato e negli ultimi mesi abbiamo assunto 30 giovani, è stata riqualificata l’isola ecologica, abbiamo predisposto un’app ed è pronta una campagna informativa massiccia per i cittadini».

Il direttore esecutivo dell’appalto, Rita Scalise del resto riconosce: «Siamo qua dopo un percorso ostinato» dice facendo riferimento al lungo contenzioso per l’aggiudicazione del bando. Ma l’obiettivo adesso è quello di fare bene. «Il cittadino deve convincersi che quello che fa ha un valore in termini di bellezza, ma anche in termini di abbattimento dei costi di smaltimento». Cosa cambia in termini concreti? «Il territorio – spiega il direttore operativo dell’appalto Francesco Grande – verrà diviso in tre aree: zona A, quella litoranea con il porta aporta spinto, zona B quella che di mezzo tra la costa e la collina dove per le frazioni di vetro carta e multimateriale si passerà alla raccolta stradale, e la C più interna dove i rifiuti andranno conferiti nei contenitori stradali. Abbiamo previsto nuovi servizi per lo spazzamento e poi ci sarà un info-point all’Urp in cui i cittadini si potranno confrontare e dove potranno ritirare anche il materiale».