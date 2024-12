Villa San Giovanni, “E-koru“: pagati dal Comune i lavoratori e pure l’azienda

Tutti i 27 lavoratori della ditta E-koru, società che ha gestito l’appalto di raccolta e pulizia sul territorio villese fino al 30 novembre di quest’anno, sono stati pagati (il 16 dicembre) dal Comune. La notizia giunge da Palazzo San Giovanni, insieme alla precisazione, inoltre, che «nella giornata del 18 dicembre anche l’azienda ha avuto per differenza ciò che le spettava rispetto a quanto pattuito».

La sindaca Giusy Caminiti e la squadra di governo cittadino, nel comunicare la definizione dell’iter in questione, ricordano come sia stata «dura e faticosa l’attivazione di questo potere sostitutivo. Alla fine il risultato è stato raggiunto grazie ad un lavoro di squadra che ha visto la politica dare un atto di indirizzo, l’ufficio tecnico e l’ufficio economico finanziario lavorare da sabato scorso senza soluzione di continuità per garantire la dignità del lavoro ai 27 lavoratori che risultavano indietro nei pagamenti per un totale di quasi 105 mila euro».

«Così come avevamo garantito il 18 novembre alla presenza del prefetto Clara Vaccaro, che ringraziamo per la determinatezza con cui ha inteso garantire i diritti di tutti i lavoratori – precisa ancora la prima cittadina – anche “E-koru” ha recuperato ed è stata pagata secondo l’accordo».